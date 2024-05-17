Tragis! Tiga Kakak Beradik di Lampung Timur Tewas Tenggelam di Kolam Ikan

LAMPUNG – Sebanyak tiga orang kakak beradik ditemukan tewas tenggelam di kolam ikan Desa Adiwarno, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Ketiga bocah tersebut berinisial MZ (8), ZK (7) dan NV (5) warga Desa Adiwarno, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

Kapolsek Batanghari AKP Erson mengatakan, korban kakak beradik itu awalnya dikabarkan hilang sejak Kamis (16/5/2024) sore.

"Karena menjelang malam, para korban ini tidak juga pulang, orang tua anak-anak tersebut sempat meminta pertolongan warga sekitar untuk melakukan pencarian," ujar Kapolsek, Jumat (17/5/2024).

Erson menyebutkan, upaya pencarian itu dilakukan di sekitar rumah, hingga akhirnya sekitar pukul 19.30 WIB warga menemukan ketiga korban di dalam kolam ikan tidak jauh dari rumahnya.

Usai mendapati informasi tersebut, kata Erson, petugas Kepolisian, TNI dan tim medis segera turun ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pemeriksaan.

"Dari hasil pemeriksaan, ketiga korban meninggal akibat tenggelam di kolam," ungkapnya.