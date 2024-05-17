Alasan Ibunda Tak Hadir di Pemakaman Vina Cirebon yang Tewas Dibunuh Secara Keji

JAKARTA - Kematian Vina Dewi Arsita atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Vina Cirebon masih menyisakan duka mendalam bagi ibunda. Apalagi, ibunda tak bisa hadir dalam prosesi pemakaman Vina.

Ibunda Vina menceritakan, bahwa dirinya dikabarkan pada pada malam pertama. Kebetulan, pada malam itu ada seorang paman yang juga meninggal.

Selang mendapat kabar seorang paman meninggal dunia. Beberapa jam kemudian, kata ibunda Vina, dirinya dikabarkan bahwa anak gadisnya itu juga meninggal.

"Pas setengah 1 (dini hari) dikabarin, mah dede di rumah sakit, gitu. Kecelakaan," cerita ibunda Vina tak kuasa menahan tangisnya, dikutip dari channel Youtube Curhat Bang Denny Sumargo milik Denny Sumargo, Jumat (17/5/2024).

Mendapat kabar tersebut, Ibunda Vina yang kebetulan sedang bekerja Malaysia syok berat. Apalagi, dirinya tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia karena pekerjaan. Ia pun tak bisa menghadiri pemakaman putri tercintanya.

Ibunda Vina baru diperbolehkan pulang dari tempatnya bekerja setelah 40 hari. "Saya tidak bisa apa-apa," imbuhnya.

Pada hari ketiga, ibunda kembali dikabarkan mengenai perkembangan kasus kematian Vina terkait dengan rekaman suara yang kabarnya arwah Vina yang merasuk ke temannya, Linda. Namun, sang ibunda tetap masih belum bisa pulang ke Indonesia ditambah dengan kondisi psikis yang syok.

Setelah 40 hari, ibunda akhirnya bisa kembali ke Indonesia. Tiba-tiba, kakaknya Linda menelepon kakaknya Vina, bahwa adiknya kembali kerasukan Vina. Padahal, saat itu tidak ada yang tahu mengenai kepulangan ibunda Vina.

"Baru sampai rumah belum lepas sepatu, langsung ditelepon lagi," ujarnya.