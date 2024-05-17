Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Viral! Remaja Putri di Lubuklinggau Nyaris Tewas Usai Kosumsi Narkoba

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |00:01 WIB
Viral! Remaja Putri di Lubuklinggau Nyaris Tewas Usai Kosumsi Narkoba
Illustrasi (foto: dok freepik)
MUBA - Belum lama viral seorang pria asal Kota Lubuklinggau yang over dosis saat menyaksikan DJ, kali ini ramai di sosial media (medsos) aksi wanita muda yang diduga teler saat menikmati hiburan orgen tunggal di wilayah Teluk Kijing Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Terlihat dalam video yang beredar, seorang pemuda berkaos putih tampak memegang wanita yang diperkirakan masih remaja tersebut dengan cara memeluk perutnya dari belakang dan digerakan agar tubuhnya bisa bergoyang.

Bahkan orang-orang di sekitar pun turut berupaya menyadarkan wanita tersebut yang diduga tubuhnya sudah kejang-kejang.

Beruntungnya nyawa wanita tersebut terselamatkan setelah diamankan warga dari keramaian dan langsung diberikan pertolongan.

Kanit Reskrim IPDA Iwan Susanto saat membenarkan peristiwa tersebut saat ini korban aman dan selamat. Dan kejadian ini terjadi di Teluk Kijing 2, kecamatan Lais di salah satu pesta hajatan warga.

“Sedangkan untuk pemilik hajatan sendiri dan pihak orkes akan segera dipanggil secepatnya,” katanya.

Selain itu juga pihaknya akan memeriksa para saksi apakah benar wanita tersebut mengonsumsi narkoba atau obat lainnya sehingga kejang-kejang.

"Sejauh ini masih kita cek, anggota juga sudah turun ke lapangan," katanya.

