HOME NEWS SUMSEL

Selalu Menang Didukung Perindo, Ini Visi Misi Heri Amalindo di Pilkada Sumsel

Dede Febriansyah , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |20:18 WIB
Selalu Menang Didukung Perindo, Ini Visi Misi Heri Amalindo di Pilkada Sumsel
Heri Amalindo mendaftar ke Perindo. (Foto: Dede Febriansyah)
A
A
A

PALEMBANG - Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Heri Amalindo menceritakan kenangan manisnya yang selalu menang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kala didukung Partai Perindo.

Heri Amalindo mengatakan, selama dua kali maju dan menang di Pilkada PALI, Partai Perindo selalu memberikan dukungan terhadapnya.

 BACA JUGA:

"Tentunya di Pilkada Sumsel kali ini, dukungan dari Partai Perindo bisa kami dapatkan kembali," ujar Heri Amalindo saat mengambil formulir dukungan di Kantor DPW Partai Perindo Sumsel, Jumat (17/5/2024).

Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Heri Amalindo, Firdaus Hasbullah mengatakan, bakal calon gubernur Heri Amalindo memiliki visi yakni Bersatu untuk Sumsel Sejahtera Berkelanjutan.

