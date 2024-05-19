Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Erupsi Lagi, Waspada Awan Panas dan Guguran Lava!

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |06:23 WIB
Gunung Semeru Erupsi Lagi, Waspada Awan Panas dan Guguran Lava!
Gunung Semeru erupsi dini hari tadi (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi, Minggu (19/5/2024) sekitar pukul 00.39 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu teramati sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 MDPL.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 119 detik," lapor PVMBG seperti dikutip dari laman MAGMA Indonesia.

 BACA JUGA:

Masyarakat diminta waspada dengan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak Semeru atau pusat erupsi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
