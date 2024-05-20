Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Kesal Bayinya Menangis Terus, Papah Muda Ini Banting Anaknya hingga Tewas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |10:43 WIB
Kesal Bayinya Menangis Terus, Papah Muda Ini Banting Anaknya hingga Tewas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

EMPAT LAWANG - Kejam, seorang ayah kandung di kabupaten Empat Lawang dengan tega mencekik dan membanting anak kandungnya yang masih berusia 1,5 bulan lantaran tidak berhenti menangis.

Diketahui pelaku bernama Firdaus (18) ayah di Empat Lawang yang dilaporkan telah membanting bayi usia 1,5 bulan hingga tewas. Peristiwa yang menghebohkan itu terjadi di Desa Batu Ampar, Kecamatan Lintang Kanan, Empat Lawang pada Kamis 16 Mei 2024.

Kapolsek Lintang Kanan, yakni Iptu S Silalahi mengungkapkan jika pelaku sempat kabur ke kebun namun setelah pengejaran berhasil ditangkap.

“Firdaus ini sempat kabur ke kebun, setelah kita kejar bersama aparat desa dan warga akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan kini akan kita serahkan ke Satreskrim Polres Empat Lawang,” katanya kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Hingga akhirnya Firdaus berhasil ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Empat Lawang tak lama setelah korban dikabarkan tewas pada Kamis, 16 Mei 2024 petang.

Sementara Reskrim Polres Empat Lawang AKP Alpian mengatakan bahwa hingga kini Firdaus tengah diperiksa intensif oleh Unit PPA untuk menentukan pasal yang menjerat pelaku.

“Pelaku masih kita diperiksa dan sedang didalami terkait tindak pidananya. Pasalnya terkait apa (apakah penganiayaan 351 KUHP, UU Perlindungan Anak atau UU KDRT),” katanya.

