4 Jenderal TNI Paling Ditakuti di Indonesia, Sangat Disegani!

EMPAT Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) paling ditakuti di Indonesia sekaligus disegani. Jasanya besar terhadap kebangkitan bangsa dikenang hingga kini. Sebagai abdi negara, jenderal memiliki tugas untuk melindungi masyarakat. Nyawa menjadi taruhannya jika mereka gagal di medan perang.

Demi menjalankan misinya, mereka membentuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kelompok berisikan TNI elite ini nyatanya sangat ditakuti oleh lawan. Bagaimana tidak, nama-nama petinggi besar Indonesia turut menghiasi jajaran anggota Kopassus.

Siapa sajakah jenderal Indonesia yang sangat ditakuti, berikut 4 jenderal paling ditakuti di Indonesia :

1. Jenderal Besar TNI Raden Soedirman

Jenderal Soedirman memiliki jasa yang besar untuk Indonesia. Karena keberaniannya, tak heran namanya diabadikan menjadi salah satu Universitas di Indonesia.

Jenderal Soedirman menjadi sosok yang sangat ditakuti. Tahun 1997, ia mendapat pangkat sebagai Jenderal Besar TNI. Pangkat terhormat itu hanya diberikan kepada penjuang yang sangat berjasa.

2. Letnan Kolonel Inf. H. Mochammad Idjon Djanbi

Dengan nama asli Rodes Barendrecht "Rokus" Visser adalah mantan anggota Korps Speciale Troepen KNIL dan komandan Kopassus pertama. Kehadiran Idjon Djanbi dalam jajaran kopassus membuat militer Indonesia sangat disegani.

Sebelum Menjadi TNI, Idjon Djanbi bekerja sebagai sopir Ratu Belanda pada perang dunia II. Meski berasal dari belanda, Idjon Djanbi sangat cinta Indonesia.

Sepanjang karirnya ia pernah diminta untuk melatih kader-kader Kesko TT III/Siliwangi. Setelah kelompok tersebut berdiri, Idjon Djanbi diangkat menjadi komandan.