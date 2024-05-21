Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tengil di Medsos, Bang Jago yang Ngaku Kebal Hukum Positif Narkoba

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |01:04 WIB
Tengil di Medsos, Bang Jago yang <i>Ngaku</i> Kebal Hukum Positif Narkoba
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Buhari pria asal Lampung Timur yang ngaku kebal hukum positif menggunakan narkoba. Hal tersebut diketahui usai polisi melakukan tes urine terhadap pria yang telah menyerahkan diri tersebut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, hasil tes urine Buhari menunjukkan positif mengandung zat metafetamine.

Diketahui, Buhari menyerahkan diri ke Polres Lampung Diri pada Minggu (19/5/2024) sekitar pukul 23.00 WIB usai videonya viral.

"Tadi malam usai diserahkan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, anggota dari Satresnarkoba Polres Lampung Timur kemudian melakukan pemeriksaan dan tes urine. Dalam tes urine itu dinyatakan positif mengandung zat metafetamine," ujar Umi, Senin (20/5/2024).

Umi menjelaskan, saat ini pihak Polres Lampung Timur tengah berkoordinasi dengan BNN Provinsi Lampung terkait kasus ini.

"Tidak ada barang bukti sabu saat yang bersangkutan diserahkan, sehingga saat ini Polres Lampung Timur berkoordinasi dengan BNNP Lampung," ungkapnya.

Buhari sebelumnya sempat bersembunyi setelah videonya viral saat asik tengah mengonsumsi sabu. Tak hanya itu, video lainnya menunjukkan pria yang mengenakan kaos hitam dibalut kemeja berbahan jins tersebut tengah menggigit sebilah golok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung Bang Jago sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186468//narkoba-JAHZ_large.jpg
Jenguk Teman ke Lapas Narkoba, Pria Ini Terciduk Simpan Sabu di Kemaluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185887//bareskrim_polri-91PO_large.jpg
Lencana Polisi di Mobil Kurir Ekstasi Terungkap Palsu, Ini Kata Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881//bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185871//ratusan_ribu_butir_ekstasi-MsJ2_large.jpg
Ratusan Ribu Pil Ekstasi di Tol Lampung Rencananya Diedarkan ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838//penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185823//penangkapan_pelaku_sabu-Os68_large.jpg
Terungkap! Jaringan Narkoba Kampung Berlan Ternyata Gunakan Kode QR untuk Transaksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement