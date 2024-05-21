Tengil di Medsos, Bang Jago yang Ngaku Kebal Hukum Positif Narkoba

LAMPUNG TIMUR - Buhari pria asal Lampung Timur yang ngaku kebal hukum positif menggunakan narkoba. Hal tersebut diketahui usai polisi melakukan tes urine terhadap pria yang telah menyerahkan diri tersebut.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, hasil tes urine Buhari menunjukkan positif mengandung zat metafetamine.

Diketahui, Buhari menyerahkan diri ke Polres Lampung Diri pada Minggu (19/5/2024) sekitar pukul 23.00 WIB usai videonya viral.

"Tadi malam usai diserahkan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, anggota dari Satresnarkoba Polres Lampung Timur kemudian melakukan pemeriksaan dan tes urine. Dalam tes urine itu dinyatakan positif mengandung zat metafetamine," ujar Umi, Senin (20/5/2024).

Umi menjelaskan, saat ini pihak Polres Lampung Timur tengah berkoordinasi dengan BNN Provinsi Lampung terkait kasus ini.

"Tidak ada barang bukti sabu saat yang bersangkutan diserahkan, sehingga saat ini Polres Lampung Timur berkoordinasi dengan BNNP Lampung," ungkapnya.

Buhari sebelumnya sempat bersembunyi setelah videonya viral saat asik tengah mengonsumsi sabu. Tak hanya itu, video lainnya menunjukkan pria yang mengenakan kaos hitam dibalut kemeja berbahan jins tersebut tengah menggigit sebilah golok.