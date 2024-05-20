Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Bang Jago Isap Sabu Ngaku Kebal Hukum, Berujung Serahkan Diri ke Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:39 WIB
Viral Bang Jago Isap Sabu Ngaku Kebal Hukum, Berujung Serahkan Diri ke Polisi
Viral bang jago isap sabu dan mengaku kebal hukum. (Foto: Ist/Video Viral)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Seorang pria bernama Buhari asal Lampung Timur yang terekam dalam video viral tengah menghisap sabu dan mengaku kebal hukum, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Buhari mendatangi Mapolres Lampung Timur untuk menyerahkan diri dengan diantar oleh pihak keluarganya.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan Buhari menyerahkan diri. "Benar, yang bersangkutan tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB telah diamankan oleh Satnarkoba Polres Lampung Timur," ujar Umi, Senin (20/5/2024).

 BACA JUGA:

Didampingi oleh keluarga dan tokoh masyarakat, Buhari mendatangi Polres Lampung Timur untuk menyerahkan diri. "Tadi malam Buhari ini menyerahkan diri, dia datang bersama keluarga dan beberapa tokoh masyarakat," tuturnya.

Buhari masih diperiksa terkait videonya yang belakangan viral di media sosial karena diduga tengah menghisap sabu menggunakan alat hisap bong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung Kebal Hukum sabu viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186716/viral-89IX_large.jpg
Viral Kayu Gelondongan Terseret Banjir di Tapanuli, MPR: Aparat Harus Tindaklanjuti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492/krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400/penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750/viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement