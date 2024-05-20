Viral Bang Jago Isap Sabu Ngaku Kebal Hukum, Berujung Serahkan Diri ke Polisi

LAMPUNG TIMUR - Seorang pria bernama Buhari asal Lampung Timur yang terekam dalam video viral tengah menghisap sabu dan mengaku kebal hukum, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Buhari mendatangi Mapolres Lampung Timur untuk menyerahkan diri dengan diantar oleh pihak keluarganya.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkan Buhari menyerahkan diri. "Benar, yang bersangkutan tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB telah diamankan oleh Satnarkoba Polres Lampung Timur," ujar Umi, Senin (20/5/2024).

Didampingi oleh keluarga dan tokoh masyarakat, Buhari mendatangi Polres Lampung Timur untuk menyerahkan diri. "Tadi malam Buhari ini menyerahkan diri, dia datang bersama keluarga dan beberapa tokoh masyarakat," tuturnya.

Buhari masih diperiksa terkait videonya yang belakangan viral di media sosial karena diduga tengah menghisap sabu menggunakan alat hisap bong.