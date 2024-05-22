Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Khofifah-Emil Dardak, Hary Tanoe Yakin Jatim Makin Maju dan Rakyatnya Sejahtera

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |19:34 WIB
Dukung Khofifah-Emil Dardak, Hary Tanoe Yakin Jatim Makin Maju dan Rakyatnya Sejahtera
Partai Perindo dukung Khofifah-Emil Dardak maju Pilgub Jatim. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mentap mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak memimpin Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk periode kedua. HT berharap di tangan Khofifah-Emil, Jatim semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.

"Saya seyakin-yakinnya tidak salah Jawa Timur akan dipimpin seperti Bu Khofifah dan Mas Emil dengan harapan Jawa Timur maju, kesenjangan di sana makin tipis, masyarakat sejahtera," kata HT di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

HT mengatakan bahwa Jatim menjadi penting karena punya jumlah penduduk terbesar kedua dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ketua Umum Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu mengatakan, kemajuan Jatim akan berdampak pada perekonomian nasional.

 BACA JUGA:

"Itu penting sekali karena Jawa Timur itu penduduknya terdua paling paling besar di Indonesia dari seluruh provinsi yang ada. Jadi kalau Jawa Timur makin maju kontribusi ke nasional saya yakin akan maksimal karena skalanya yang besar itu," ujarnya.

HT memastikan akan mengerahkan segala perangkat yang dimiliki Partai Perindo untuk memenangkan pasangan Khofifah-Emil untuk periode 2025-2030.

 BACA JUGA:

"Saya juga pastikan konsekuensi dari dukungan ini, segala perangkat apa yang dimiliki Partai Perindo langsung akan kami kerahkan untuk memenangkan pasangan Khofifah-Emil. Dukungan bukan hanya kertas, tapi juga akan dimanifestasikan dalam tindakan konkret apa pun yang kami miliki," ungkapnya.

