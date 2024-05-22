CEO Singapore Airlines Minta Maaf Atas Pengalaman Traumatis Penumpang Pesawat Usai Turbulensi Parah

SINGAPURA – CEO Singapore Airlines Goh Choon Phong pada Rabu (22/5/2024) mengeluarkan permintaan maaf publik setelah dua penumpang meninggal dan 30 lainnya terluka akibat turbulensi parah dalam penerbangan dari London ke Singapura.

Dalam pesan video, Phong mengatakan bahwa mereka sangat menyesal atas pengalaman traumatis yang dialami semua orang di dalam penerbangan SQ321 pada Selasa (21/5/2024).

Sebuah penerbangan Singapore Airlines, yang beroperasi dari London ke Singapura, mengalami turbulensi ekstrem secara tiba-tiba di ketinggian 37.000 kaki. Pesawat Boeing 777-300ER itu membawa 211 penumpang dan 18 awak.

“Atas nama Singapore Airlines, saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari almarhum. Kami sangat menyesal atas pengalaman traumatis yang dialami semua orang di pesawat SQ321,” terangnya, dikutip NDTV.

Ia mengatakan Singapore Airlines berkomitmen memberikan segala dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada penumpang dan awak pesawat SQ321. Dia juga mengatakan bahwa mereka juga bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas terkait dalam penyelidikan.

Phong mengatakan bahwa penerbangan bantuan dengan 143 penumpang dan awak SQ321, yang dapat melakukan perjalanan, tiba di Singapura pagi ini. Sebanyak 79 penumpang lainnya dan enam awak dari SQ321, termasuk mereka yang menerima perawatan medis dan anggota keluarga mereka yang berada dalam penerbangan tersebut, tetap berada di Bangkok.

“Yakinlah bahwa Singapore Airlines ada di sini untuk membantu dan mendukung Anda selama masa sulit ini,” tambahnya.