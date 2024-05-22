Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

CEO Singapore Airlines Minta Maaf Atas Pengalaman Traumatis Penumpang Pesawat Usai Turbulensi Parah

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:08 WIB
CEO Singapore Airlines Minta Maaf Atas Pengalaman Traumatis Penumpang Pesawat Usai Turbulensi Parah
CEO Singapore Airlines minta maaf atas pengalaman traumatis penumpang pesawat usai turbulensi parah (Foto: Reuters)
A
A
A

SINGAPURA – CEO Singapore Airlines Goh Choon Phong pada Rabu (22/5/2024) mengeluarkan permintaan maaf publik setelah dua penumpang meninggal dan 30 lainnya terluka akibat turbulensi parah dalam penerbangan dari London ke Singapura.

Dalam pesan video, Phong mengatakan bahwa mereka sangat menyesal atas pengalaman traumatis yang dialami semua orang di dalam penerbangan SQ321 pada Selasa (21/5/2024).

Sebuah penerbangan Singapore Airlines, yang beroperasi dari London ke Singapura, mengalami turbulensi ekstrem secara tiba-tiba di ketinggian 37.000 kaki. Pesawat Boeing 777-300ER itu membawa 211 penumpang dan 18 awak.

“Atas nama Singapore Airlines, saya ingin menyampaikan belasungkawa terdalam saya kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari almarhum. Kami sangat menyesal atas pengalaman traumatis yang dialami semua orang di pesawat SQ321,” terangnya, dikutip NDTV.

Ia mengatakan Singapore Airlines berkomitmen memberikan segala dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada penumpang dan awak pesawat SQ321. Dia juga mengatakan bahwa mereka juga bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas terkait dalam penyelidikan.

Phong mengatakan bahwa penerbangan bantuan dengan 143 penumpang dan awak SQ321, yang dapat melakukan perjalanan, tiba di Singapura pagi ini. Sebanyak 79 penumpang lainnya dan enam awak dari SQ321, termasuk mereka yang menerima perawatan medis dan anggota keluarga mereka yang berada dalam penerbangan tersebut, tetap berada di Bangkok.

“Yakinlah bahwa Singapore Airlines ada di sini untuk membantu dan mendukung Anda selama masa sulit ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/18/3093711/singapura-GNvr_large.jpg
Studi Oxford Ungkap Layanan Sipil Singapura Jadi yang Terbaik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/18/3029021/singapura-siap-akui-kemerdekaan-palestina-yang-menolak-terorisme-dan-menerima-hak-keberadaan-israel-HxCgy1JfyR.jpg
Singapura Siap Akui Kemerdekaan Palestina yang Menolak Terorisme dan Menerima Hak Keberadaan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/18/3022857/libatkan-1-500-sukarelawan-singapura-berupaya-keras-bersihkan-pantai-dari-tumpahan-minyak-400-ton-usai-tabrakan-kapal-7z2fLUWbLZ.jpg
Libatkan 1.500 Sukarelawan, Singapura Berupaya Keras Bersihkan Pantai dari Tumpahan Minyak 400 Ton Usai Tabrakan Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021610/diplomat-singapura-didenda-rp31-juta-oleh-pengadilan-jepang-karena-merekam-anak-laki-laki-telanjang-di-pemandian-umum-POjdjsUtLg.jpg
Diplomat Singapura Didenda Rp31 Juta oleh Pengadilan Jepang karena Merekam Anak Laki-Laki Telanjang di Pemandian Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/18/3020234/minta-maaf-singapore-airlines-tawarkan-bayar-kompensasi-rp163-juta-untuk-penumpang-yang-alami-turbulensi-parah-tGXjnx4qWP.jpg
Minta Maaf, Singapore Airlines Tawarkan Bayar Kompensasi Rp163 Juta untuk Penumpang yang Alami Turbulensi Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012504/rs-bangkok-20-orang-drawat-karena-cedera-tulang-belakang-usai-turbulensi-parah-singapore-airlines-termasuk-bocah-2-tahun-tem2eGIM8q.jpg
RS Bangkok: 20 Orang Drawat karena Cedera Tulang Belakang Usai Turbulensi Parah Singapore Airlines, Termasuk Bocah 2 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement