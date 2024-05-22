Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Lansia Meninggal Dunia di Tepian Sungai Ogan saat Mancing

Alvin Alhafiz , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:06 WIB
Mayat lansia ditemukan di tepian Sungai Ogan (Foto : Istimewa)
OKU - Seorang lansia ditemukan meninggal dunia di tepian Sungai Ogan. Setelah diidentifikasi, korban bernama Hasbi (63), seorang pensiunan PNS yang beralamat Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur.

Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni melalui Kapolsek Semidang Aji, IPDA Hartomi mengatakan, korban sebelumnya sedang memancing ikan di Sungai Ogan bersama rekannya.

“Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Hasbi rekannya tiba di Rumah Mertua rekannya yang berada di Desa Bedegung untuk menitip kendaraan sepeda motor, kemudian Hasbi berangkat dahulu memancing di pinggir sungai,” ujarnya.

Selanjutnya, sambung Hartomi, sekira pukul 11.00 WIB rekannya menyusul korban, namun setiba di tempat kejadian perkara (TKP), saksi melihat korban sudah terlentang di pinggir sungai dengan keadaan tidak bernyawa.

“Dari keterangan Bakurman, korban memang pernah bercerita bahwa korban mengidap riwayat darah tinggi dan tahap pengobatan,” imbuhnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh anak korban, Adi Irwanto bahwa sang ayah memang memiliki penyakit darah tinggi.

“Keterangan dari anak korban memang benar ayahnya mengidap penyakit darah tinggi dan maag dan saat ini tahap pengobatan. Dan pihak keluarga menerima dengan ikhlas atas kejadian tersebut dan telah membuat pernyataan tidak untuk dilakukan otopsi serta menuntut secara hukum,” kata Kapolsek.

