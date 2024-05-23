Bulu Termahal di Dunia Laku Terjual Seharga Rp457 Juta, Bulu Burung Huai yang Sudah Punah

Bulu termahal di dunia laku terjual seharga Rp457 juta (Foto: Webb's)

SELANDIA BARU - Seekor bulu burung huia Selandia Baru yang sekarang sudah punah telah mencetak rekor dunia setelah dijual seharga USD28.417 (Rp457 juta) di sebuah lelang.

Rumah Lelang Webb mengatakan harga bulu tersebut, awalnya diperkirakan mencapai USD3.000, memecahkan rekor sebelumnya yaitu bulu dari spesies yang sama sebesar 450%.

Burung huia dianggap suci oleh masyarakat Māori. Bulu mereka sering dipakai sebagai hiasan kepala oleh kepala suku dan keluarganya serta menjadi hadiah atau diperjualbelikan.

Menurut Museum Selandia Baru, penampakan terakhirnya yang terkonfirmasi terjadi pada tahun 1907, namun penampakan yang belum terkonfirmasi dilaporkan dua puluh hingga tiga puluh tahun setelahnya.

Huia adalah burung penyanyi kecil dari keluarga wattlebird di Selandia Baru dan dikenal karena kemampuan melompat dan bulunya yang indah, yang membedakannya dengan ujung putih di tepinya.

“Bulu yang dijual pada Senin itu dalam kondisi sangat bagus,” kata Leah Morris, Kepala Seni Dekoratif di Rumah Lelang Webb.

"Kemilaunya masih sangat berbeda, dan tidak ada kerusakan akibat serangga," lanjutnya kepada BBC.

Dia menambahkan bahwa rumah lelang membingkai barang tersebut dengan kaca pelindung UV dan kertas arsip, yang berarti barang tersebut akan memiliki umur yang sangat panjang.