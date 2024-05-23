Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang saat Mencari Ikan, Pemuda Kolaka Utara Ditemukan Tewas di Kedalaman 6 Meter

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |10:25 WIB
Hilang saat Mencari Ikan, Pemuda Kolaka Utara Ditemukan Tewas di Kedalaman 6 Meter
Evakuasi korban tewas tenggelam. (Foto: Muh Rusli)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Andri (24), pemuda warga Dusun 5 Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaporkan hilang mencari ikan ditemukan tewas pada pukul 09.27 Wita, Kamis (23/5/2024). Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 6 meter.

Humas Basarnas Kendari, Wahyudi menjelaskan tubuh Andi ditemukan berjarak sekitar 263 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang. Jenazahnya selanjutnya dievakuasi tim penyelam ke longboat menuju pesisir Desa Lambai.

BACA JUGA:

Niat Bantu Teman yang Hanyut, Pemuda Ini Tenggelam di Kali Progo 

"Kondisi meninggal dunia. Jenazahnya langsung kami serahkan ke pihak keluarga. Turut berduka," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement