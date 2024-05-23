KOLAKA UTARA - Andri (24), pemuda warga Dusun 5 Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dilaporkan hilang mencari ikan ditemukan tewas pada pukul 09.27 Wita, Kamis (23/5/2024). Jenazah korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 6 meter.
Humas Basarnas Kendari, Wahyudi menjelaskan tubuh Andi ditemukan berjarak sekitar 263 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang. Jenazahnya selanjutnya dievakuasi tim penyelam ke longboat menuju pesisir Desa Lambai.
"Kondisi meninggal dunia. Jenazahnya langsung kami serahkan ke pihak keluarga. Turut berduka," ucapnya.