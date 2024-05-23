Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pilu Nasib Petani di Tanggamus, Padi Siap Panen Hanyut Terbawa Banjir

Indra Siregar , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |16:32 WIB
Pilu Nasib Petani di Tanggamus, Padi Siap Panen Hanyut Terbawa Banjir
Sawah terendam banjir. (Foto: Indra Siregar)
A
A
A

TANGGAMUS - Beberapa petani di Pekon Kalirejo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, meratapi nasib setelah tanaman padi mereka yang siap panen hanyut akibat banjir dari luapan sungai Way Semaka pada Kamis (23/5/2024).

Salah satu petani yang terdampak, Mulyawan, mengungkapkan bahwa ia bersama petani lainnya telah memotong padi pada Rabu sore dan menumpuknya untuk dirontokkan. Namun, banjir datang tiba-tiba dan menyapu bersih tumpukan padi tersebut.

BACA JUGA:

Tolong! Banjir Parah Terjang 6 Kecamatan di OKU, Ribuan Warga Butuh Evakuasi 

“Saya tadi ke lokasi, dan melihat tumpukan padi milik Mulyawan hanyut tersapu banjir, dan juga milik beberapa petani lainnya yang dipotong kemarin sore,” ujar Bambang, warga Pekon Kalirejo.

Tidak hanya padi yang hilang, beberapa petani yang tengah merontokkan padi juga kebingungan mencari motor mereka yang tenggelam. “Tadi saya lihat tiga orang kebingungan mencari motornya, kalau tidak salah milik orang Sinar Saudara, Belu, dan satu lagi warga Kalirejo,” tambah Bambang.

 BACA JUGA:

Hujan deras yang mengguyur hampir semalam menyebabkan debit air sungai Way Semaka meluap. Hal ini dipicu oleh naiknya air laut pasang yang menghambat aliran air dari hulu sungai, sehingga menyebabkan banjir di hilir.

Ratusan hektare sawah yang berada tidak jauh dari muara terendam air. Petani dan warga sekitar tidak menduga akan terjadi banjir, meskipun hujan turun sepanjang malam hingga pagi. 

Halaman:
1 2
      
