Warga Kolaka Utara Digegerkan Temuan Mayat di Sungai

KOLAKA UTARA - Warga Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) digegerkan temuan sosok mayat pria telentang di sungai Dusun III pada Kamis (23/5/2024). Korban mengenakan kaos hijau-hitam dan celana coklat serta berkaki telanjang.

Kapolsek Pakue, Ipda Ishal dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Kata dia, identitas korban diketahui bernama Risal (30) warga Desa Tarengga, Kecamatan Pakue Tengah. Mayatnya pertama kali ditemukan Ahmad Umar, warga Dusun IlI, Desa Saludongka yang hendak ke kebun pada pukul 06.00 Wita.

"Saat saksi (Ahmad Umar) melintasi sebuah dekker, ia melihat motor Jupiter Z terparkir tanpa pemiliknya sehingga berusaha mencarinya," ujarnya.

Ahmad pun memutar pandangannya ke berbagai arah namun tidak menjumpai pemiliknya. Saat ia menoleh ke arah sungai, dirinya dikejutkan dengan sosok dan memastikannya sudah dalam kondisi kaku.

Ahmad pun bergegas memberitahukan hal itu kepada Linmas Dusun Ill Desa Saludongka hingga segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

Polisi menduga, korban hendak buang hajat namun terpeleset dan jatuh ke sungai. "Kepalanya tampak membentur batu dan posisi terendam air sungai yang menyebabkan tidak bisa bernafas saat pingsan,"tutupnya.

