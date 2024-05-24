Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Bunuh 180 Anggota Hamas di Rafah Sejauh Ini, Termasuk Komandan Batalion di Jabalia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |12:14 WIB
RAFAH – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pasukan Israel telah membunuh sekitar 180 anggota Hamas di Rafah sejauh ini.

Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari dalam konferensi pers yang disiarkan televisi menegaskan akan terus memburu semua anggota Hamas di Gaza, teramsuk di Rafah.

Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya mulai melakukan serangan yang ditargetkan di Beit Hanoun untuk menghilangkan teroris, menemukan dan menyerang infrastruktur milik Hamas yang ada di bawah dan atas tanah.

Israel menegaskan bahwa operasinya telah membunuh Hussein Fiad, Komandan Batalion Beit Hanoun Hamas di area bawah tanah di Jabalia di Gaza utara.

“Fiad bertanggung jawab meluncurkan sejumlah besar rudal anti-tank yang ditembakkan ke wilayah Israel selama perang, bersamaan dengan tembakan mortir besar-besaran terhadap komunitas Israel di dekat Jalur Gaza utara,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Seorang pejabat senior keamanan Hamas, Diaa Aldeen Al-Shurafa, juga tewas dalam serangan Israel saat dia mengunjungi distrik pemukiman di Kota Gaza, kata kementerian dalam negeri di Gaza yang dikuasai Hamas.

Militer Israel mengatakan tiga tentaranya tewas dalam pertempuran pada Rabu (22/5/2024), meningkatkan jumlah korban tewas sejak serangan Gaza dimulai pada 20 Oktober menjadi 286 tentara.

