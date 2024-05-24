Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Brasil dan China Serukan Perundingan Damai Perang Rusia-Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |16:42 WIB
Brasil dan China Serukan Perundingan Damai Perang Rusia-Ukraina
Brasil dan China serukan perundingan damai perang Rusia-Ukraina (Foto: Reuters)
BRASIL - Brasil dan China atau Tiongkok pada Kamis (23/5/2024) menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan perundingan damai dalam konflik antara Rusia dan Ukraina dengan partisipasi kedua negara.

Dokumen yang dilihat oleh Reuters yang ditandatangani oleh Celso Amorim, penasihat khusus Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, mengatakan kedua negara yakin bahwa negosiasi adalah satu-satunya solusi yang layak untuk krisis Ukraina.

“Kedua negara mendukung konferensi perdamaian internasional yang diadakan pada waktu yang tepat dan diakui oleh Rusia dan Ukraina, dengan partisipasi yang setara dari semua pihak serta diskusi yang adil mengenai semua rencana perdamaian,” kata dokumen tersebut.

Lusinan negara lain telah mendaftar untuk menghadiri pertemuan puncak pada Juni mendatang, di mana Swiss berharap dapat membuka jalan bagi proses perdamaian di Ukraina. Adapun Rusia belum diundang.

Brasil dan Tiongkok juga menyerukan agar semua pihak terkait mematuhi tiga prinsip untuk meredakan situasi. Yakni tidak memperluas medan perang, tidak meningkatkan pertempuran, dan tidak melakukan provokasi oleh pihak mana pun.

