Bom Luncur Jarak Jauh Ukraina Berhasil Digagalkan oleh Rusia, Ini Spesifikasinya

UKRAINA - Gangguan yang dilakukan Rusia telah berhasil menghalangi banyak bom jarak jauh GLSDB Ukraina yang relatif baru untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Ukraina selama setahun terakhir mencari senjata dengan jangkauan yang lebih jauh dibandingkan roket GMLRS yang disediakan Amerika Serikat (AS) sepanjang 43 mil (69 km) sehingga Kyiv dapat menyerang dan mengganggu jalur pasokan dan titik kumpul Rusia.

Untuk menjawab seruan tersebut, Boeing Co menawarkan senjata baru kepada Pentagon dengan jangkauan 100 mil (161 km), yaitu Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Bom luncur ini memiliki sayap kecil yang memperluas jangkauannya, dan terdiri dari Bom Diameter Kecil (SDB) GBU-39 dan motor roket M26, keduanya umum di inventaris AS dan relatif murah.

Namun sistem navigasi GLSDB, yang memungkinkannya untuk dikemudikan di sekitar rintangan seperti pegunungan dan sistem pertahanan anti-udara yang dikenal, telah menjadi sasaran jamming Rusia.

Meskipun Boeing mengatakan senjata tersebut dapat mengatasi beberapa gangguan, salah satu sumber mengatakan bahwa Boeing memerlukan waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya.

Boeing dan pihak berwenang Ukraina tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Bom tersebut dibuat bersama oleh SAAB AB dan Boeing, dan sedang dikembangkan jauh sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.