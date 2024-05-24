Serangan Rusia di Kharkiv Tewaskan 7 Orang saat Ukraina Memohon Bantuan Senjata ke Sekutu Barat

Serangan Rusia di Kharkiv tewaskan 7 orang saat Ukraina memohon bantuan senjata ke sekutu Barat (Foto: RTE)

KHARKIV - Rusia menggempur Kharkiv dengan rudal pada Kamis (23/5/2024) menewaskan tujuh orang di sebuah percetakan, ketika Presiden Volodymyr Zelenskiy berseru kepada sekutu baratnya karena tidak memberikan dukungan militer yang cukup untuk menolak serangan Rusia.

Pasukan Moskow telah menggempur kota timur laut tersebut selama berbulan-bulan dan melancarkan serangan darat ke utara wilayah sekitarnya pada 10 Mei, sebuah serangan yang menurut Kyiv terhenti pada dua jalur serangan untuk saat ini.

Pihak berwenang mengatakan Rusia menembakkan sekitar 15 rudal ke kota tersebut dan kota terdekat Liubotyn, menargetkan sebagian besar infrastruktur transportasi dan percetakan besar di Kharkiv di mana sekitar 50 orang berada pada saat serangan terjadi.

Asap keluar dari lubang menganga yang robek di atap bangunan. Petugas penyelamat yang kelelahan mengevakuasi mayat-mayat dalam kantong plastik dari gedung. Halaman-halaman buku yang hangus berserakan di tanah.

“Tidak ada fasilitas militer baik di sini maupun di dekatnya,” kata Gubernur Daerah Oleh Syniehubov kepada wartawan di lokasi kejadian, dikutip Reuters.

28 orang lainnya terluka dalam serangan itu. Kantor kejaksaan regional mengatakan rudal-rudal tersebut diluncurkan dari wilayah tetangga Rusia, Belgorod, yang digunakan pasukan Rusia untuk melancarkan serangan mereka pada 10 Mei.