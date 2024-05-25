Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, 8 Remaja Bersajam Ditangkap di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |00:31 WIB
Diduga Hendak Tawuran, 8 Remaja Bersajam Ditangkap di Bekasi
Polisi mengamankan remaja diduga hendak tawuran (Foto: Dok Polisi/Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi menggagalkan aksi tawuran remaja di wilayah Cikarang Utara, dan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dari dua lokasi itu, polisi mengamankan sebanyak delapan remaja.

Sat Samapta Polres Metro Bekasi Ipda Yayan Sofyan mengatakan, para remaja itu diamankan saat petugas melakukan patroli di wilayah Kabupaten Bekasi, pada Kamis 24 Mei 2024 dini hari.

"Pada pukul 01.45 WIB. Polisi mengamankan 2 remaja terduga tawuran di Cikarang Utara. Remaja tersebut MH dan RM," kata Yayan Sofyan dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).

Barang bukti dari tangan mereka, polisi mengamankan satu buah celurit dan satu unit sepeda motor.

"Di lokasi Cikarang Barat, pukul 02.35 WIB polisi mengamankan remaja di Desa Kalijaya, Cikarang Barat, yakni berinisial SR, AM, NF, ZM, MA, DA," ucap Yayan.

Barang bukti dari mereka, polisi mengamankan barang bukti, yakni dua bilah senjata tajam jenis corbek dan celurit, empat unit handphone, tiga unit sepeda motor.

Selanjutnya, para remaja beserta barang bukti di serahkan ke Mapolsek Cikarang Utara, dan Cikarang Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement