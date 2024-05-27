Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Petani Tertimbun Longsor di Tanggamus, 3 Tewas 1 Masih Hilang

Andres Afandi , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |02:34 WIB
4 Petani Tertimbun Longsor di Tanggamus, 3 Tewas 1 Masih Hilang
4 orang petani jadi korban longsor di Tanggamus. (Foto: Andres Afandi)
A
A
A

TANGGAMUS – Sebanyak empat orang petani kopi di Kabupaten Tanggamus, Lampung, tertimbun tanah longsor. Tiga korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sementara satu korban lainnya masih dalam upaya pencarian.

Dua dari tiga jenazah petani yang ditemukan merupakan jasad ayah dan anak yaitu Sopiyan (54) dan anaknya Dafik Iswanto (29), warga Dusun Air Kubang Timur, Kelurahan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

BACA JUGA:

Tanah Longsor Kubur Lebih dari 300 Orang di Papua Nugini 

Jasad ayah dan anak ini ditemukan tertimbun tanah longsor di kawasan perkebunan Talang Sumber Jaya 3, Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, sekitar pukul 09:00 WIB, Minggu (26/5/2024) pagi.

Dantim Basarnas Lampung, Ricky Chandra mengatakan, kedua korban diduga tewas tertimbun tanah longsor saat memperbaiki jalan akses menuju perkebunan yang kondisi tanahnya sudah labil akibat dilanda hujan lebat sejak sepekan lalu.

“Jasad ayah dan anak ini ditemukan berdampingan di lokasi kejadian dan langsung dievakuasi warga ke puskesmas desa setempat untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga,” ucap Ricky, Minggu.

Semetara itu di lokasi berbeda, tim sar gabungan juga berhasil menemukan jasad petani lainnya yang juga tertimbun tanah longsor. Korban atas nama Bisdiansyah (30) warga Sindang Marga, Kabupaten Tanggamus, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tertimbun meterial tanah longsor dan pohon. Upaya evakuasi jenazah korban berlangsung lama karena hanya menggunakan alat seadanya.

 BACA JUGA:

Sehari sebelumnya pada Sabtu siang dikabarkan korban Bisdiansyah bersama ayahnya Sabra (58) tertimbun tanah longsor saat sedang bermalam di dalam pondok di area perkebunan mereka di Kecamatan Ulu Belu.

Lalu Sabtu dini hari, sang ayah Sabra (57) berhasil selamat namun sang anak Bisdiansyah dinyatakan hilang dan ditemukan meninggal dunia pada Minggu siang setelah hari kedua pencarian. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement