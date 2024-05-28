Serangan Israel Tewaskan 45 Orang di Kamp Tenda Rafah Tuai Kecaman Dunia Internasional

Serangan Israel tewaskan 45 orang di kamp tenda Rafah picu kecaman dunia internasional (Foto: Reuters)

RAFAH – Serangan Israel yang menewaskan 46 orang di kamp tenda Rafah, Gaza pada Minggu (26/5/2024) langsung memicu protes dari para pemimpin global yang mendesak penerapan perintah Pengadilan Dunia atau ICJ untuk menghentikan serangan Israel.

Israel diketahui tetap melanjutkan serangannya meskipun ada keputusan pengadilan tinggi PBB pada Jumat (24/5/2024) yang memerintahkan mereka untuk berhenti, dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut memberikan mereka ruang untuk melakukan aksi militer di sana.

Pengadilan juga menegaskan kembali seruan untuk pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas.

BACA JUGA: Serangan Israel Hantam Kamp Tenda Rafah Tewaskan 45 Orang

Amerika Serikat (AS) mendesak Israel untuk lebih berhati-hati dalam melindungi warga sipil, namun tidak menyerukan penghentian serangan ke Rafah.

“Israel mempunyai hak untuk menyerang Hamas, dan kami memahami serangan ini menewaskan dua teroris senior Hamas yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil Israel,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

“Tapi seperti yang sudah jelas, Israel harus mengambil segala tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil,” lanjutnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron marah atas serangan terbaru Israel. “Operasi ini harus dihentikan. Tidak ada kawasan aman di Rafah bagi warga sipil Palestina,” katanya di X. Beberapa ribu demonstran kemudian berkumpul di Paris untuk memprotes serangan di Gaza.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan keputusan Mahkamah Internasional harus dihormati.