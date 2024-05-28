Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel Tewaskan 45 Orang di Kamp Tenda Rafah Tuai Kecaman Dunia Internasional

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |06:08 WIB
Serangan Israel Tewaskan 45 Orang di Kamp Tenda Rafah Tuai Kecaman Dunia Internasional
Serangan Israel tewaskan 45 orang di kamp tenda Rafah picu kecaman dunia internasional (Foto: Reuters)
A
A
A

RAFAH – Serangan Israel yang menewaskan 46 orang di kamp tenda Rafah, Gaza pada Minggu (26/5/2024) langsung memicu protes dari para pemimpin global yang mendesak penerapan perintah Pengadilan Dunia atau ICJ untuk menghentikan serangan Israel.

Israel diketahui tetap melanjutkan serangannya meskipun ada keputusan pengadilan tinggi PBB pada Jumat (24/5/2024) yang memerintahkan mereka untuk berhenti, dengan mengatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut memberikan mereka ruang untuk melakukan aksi militer di sana.

Pengadilan juga menegaskan kembali seruan untuk pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas.

Amerika Serikat (AS) mendesak Israel untuk lebih berhati-hati dalam melindungi warga sipil, namun tidak menyerukan penghentian serangan ke Rafah.

“Israel mempunyai hak untuk menyerang Hamas, dan kami memahami serangan ini menewaskan dua teroris senior Hamas yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil Israel,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

“Tapi seperti yang sudah jelas, Israel harus mengambil segala tindakan pencegahan untuk melindungi warga sipil,” lanjutnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron marah atas serangan terbaru Israel. “Operasi ini harus dihentikan. Tidak ada kawasan aman di Rafah bagi warga sipil Palestina,” katanya di X. Beberapa ribu demonstran kemudian berkumpul di Paris untuk memprotes serangan di Gaza.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan keputusan Mahkamah Internasional harus dihormati.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement