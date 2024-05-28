Viral Oknum Pengojek di Gunung Bromo Palak Wisatawan, Polisi Turun Tangan

PASURUAN - Wisatawan di Gunung Bromo diduga terkena tarif tak wajar ojek motor. Wisatawan itu mengaku ditarik tarif hingga Rp400 ribu dari bawah ke atas di kawasan Wisata Gunung Bromo.

Pernyataan itu direkam oleh salah seorang wisatawan dan diunggah di media sosial. Sontak saja video yang direkam oleh wisatawan mendadak viral di media sosial (medsos).

Pada video itu awalnya ada kesepakatan wisatawan dan penyedia jasa ojek itu di angka Rp100 ribu, dari Penanjakan ke kawasan padang pasir di Gunung Bromo. Artinya satu kali keberangkatan di harga Rp50 ribu, tapi ternyata yang terjadi mereka ditarik Rp400 ribu per orang.

"Naik ojek ke sini jangan sampai ketipu ya gaes, soalnya tadi mintanya cepek (50.000) perjanjian cepek, mintanya 400, sama Pak Pur. Teki namanya Pak Pur, ojek Bromo awalnya satu orang gocap (100.000) naik turun, sekarang ditembak 400," ucap wisatawan yang ada di video itu.

Terlihat di latarbelakang video itu jalanan yang menyerupai kawasan Wisata Gunung Bromo. Bahkan ada beberapa kendaraan jeep yang melintas di belakangnya.

Sekertaris paguyuban jeep Bromo Wahyu Prasetyo menyayangkan adanya oknum tukang ojek yang menarik biaya di atas kewajaran. Hal itu membuat citra kawasan Gunung Bromo sedikit terganggu.

"Memang saya kira itu suatu hal yang menurut saya sangat keliru dan mengganggu sekali," ucap Wahyu Prasetyo, dikonfirmasi MPI, pada Senin malam (27/5/2024).