Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Jam Diperiksa Polisi, Adik Pegi Dicecar 28 Pertanyaan Terkait Kasus Vina Cirebon

Toiskandar , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |19:30 WIB
4 Jam Diperiksa Polisi, Adik Pegi Dicecar 28 Pertanyaan Terkait Kasus Vina Cirebon
Lusiana, adik Pegi Setiawan diperiksa polisi (Foto: Toiskandar)
A
A
A

 

CIREBON - Lusiana, adik Pegi Setiawan diperiksa atau dimintai keterangan Tim Ditkrimum Polda Jawa Barat di ruang Satreskrim Polres Cirebon Kota, pada Selasa (28/5/2024) siang.

Didampingi tim pengacaranya, adik kandung tersangka Pegi alias Perong itu diperiksa selama hampir empat jam. Lusiana dicecar 28 pertanyaan seputar keseharian Pegi hingga ditunjukkan foto-foto delapan tersangka lainnya. 

Lusiana mengaku, tidak mengenali delapan tersangka lainnya yang sebelumnya sudah ditangkap dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki pada 2016.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement