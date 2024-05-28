4 Jam Diperiksa Polisi, Adik Pegi Dicecar 28 Pertanyaan Terkait Kasus Vina Cirebon

CIREBON - Lusiana, adik Pegi Setiawan diperiksa atau dimintai keterangan Tim Ditkrimum Polda Jawa Barat di ruang Satreskrim Polres Cirebon Kota, pada Selasa (28/5/2024) siang.

Didampingi tim pengacaranya, adik kandung tersangka Pegi alias Perong itu diperiksa selama hampir empat jam. Lusiana dicecar 28 pertanyaan seputar keseharian Pegi hingga ditunjukkan foto-foto delapan tersangka lainnya.

Lusiana mengaku, tidak mengenali delapan tersangka lainnya yang sebelumnya sudah ditangkap dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki pada 2016.