CIREBON - Lusiana, adik Pegi Setiawan diperiksa atau dimintai keterangan Tim Ditkrimum Polda Jawa Barat di ruang Satreskrim Polres Cirebon Kota, pada Selasa (28/5/2024) siang.
Didampingi tim pengacaranya, adik kandung tersangka Pegi alias Perong itu diperiksa selama hampir empat jam. Lusiana dicecar 28 pertanyaan seputar keseharian Pegi hingga ditunjukkan foto-foto delapan tersangka lainnya.
Lusiana mengaku, tidak mengenali delapan tersangka lainnya yang sebelumnya sudah ditangkap dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki pada 2016.