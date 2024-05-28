Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pengakuan Ibunda Pegi soal Posisi Anaknya saat Malam Pembunuhan Vina Cirebon

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:47 WIB
Pengakuan Ibunda Pegi soal Posisi Anaknya saat Malam Pembunuhan Vina Cirebon
Kartini, ibunda Pegi Setiawan (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA - Kartini, ibunda dari tersangka Pegi Setiawan alias Perong, menegaskan kalau putranya tak terlibat kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M Rizky Rudiana atau Eky. Ia menegaskan, kalau pegi sedang di Bandung bukan di Cirebon saat kejadian pembunuhan Vina.

"Anak saya tidak ada di sini (Cirebon) waktu kejadian anak saya lagi kerja di Bandung nggak tahu menahu," ujar Kartini dalam tayangan Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (28/5/2024).

Ia mengungkapkan, kalau Pegi pasti berpamitan kepada dia ketika hendak bekerja. Di malam kejadian itu, kata Kartini, Pegi bersama keluarga sedang berkumpul di Bandung.

"Ya dia kan mau berangkat kerja ngomong dulu, terus saya juga tahu waktu itu ada banyak teman-teman di situ juga ada pamannya, ada adiknya, ada keponakannya, ada ayahnya kumpul jadi satu waktu kejadian waktu ada di situ di Bandung," sambungnya.

Sejauh ini, kata Kartini, para saksi yang ada di Bandung belum diperiksa oleh polisi, perihal kebenaran apakah Pegi ada di Bumi Pasundan saat malam kejadian.

"Belum diperiksa, siap (diperiksa di persidangan)," pungkasnya.

Sebelumnya, Pegi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan M Rizky Rudiana atau Eky oleh Polda Jawa Barat. Polisi mengungkap Pegi berperan sebagai otak kasus yang terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 tersebut.

Halaman:
1 2
      
