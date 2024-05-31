Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nekat Bawa Sabu, Warga Batam Ditangkap di Bandara Internasional Hang Nadim

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |00:01 WIB
Nekat Bawa Sabu, Warga Batam Ditangkap di Bandara Internasional Hang Nadim
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BATAM - Seorang warga Batubesar, Nongsa, Batam berinisial TN ditangkap oleh petugas Avsec, dan Bea Cukai Batam saat hendak membawa 205 gram sabu ke Surabaya. TN ditangkap di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pada Selasa 28 Mei 2024 saat akan naik pesawat.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Kepri, Kombes Donny Alexander mengatakan, modus TN membawa sabu saat ingin menggunakan pesawat terbang dengan dimasukan ke dalam pakaian yang dibuat khusus.

"Jadi sabu ini rencananya akan dibawa oleh tersangka menuju Surabaya, Jatim, namun saat melintas di alat X-Ray barang haram tersebut terdeteksi oleh petugas yang curiga dengan pakaian yang dikenakan oleh tersangka," ujarnya, Kamis (30/5/2024).

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan barang bukti dipakaian dalam tersangka TN sebanyak 205 gram sabu yang dibungkus dengan dua paket plastik bening. Satelah diintrogasi, tersangka mengaku sabu akan dibawa ke Surabaya dengan sejumlah upah yang dijanjikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604//dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188052//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-N2zx_large.jpg
BNN Ungkap Jejak Pelarian Dewi Astutik, Buronan Narkoba Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950//ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821//narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement