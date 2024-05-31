Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dianiaya Senior Pakai Selang, Santri di Bandarlampung Lapor Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |02:30 WIB
Dianiaya Senior Pakai Selang, Santri di Bandarlampung Lapor Polisi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang santri Pondok Pesantren Madarijul Ulum, Bandarlampung, dianiaya oleh seniornya. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuh, terutama pada bagian punggung.

Korban berinisial AS, warga Dusun Tanjung Rame, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam foto yang diterima MNC Portal, terlihat pada bagian punggung dan lengan korban mengalami luka memar.

Atas peristiwa ini, ayah korban bernama Ahmad Saifuddin melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolresta Bandarlampung dengan nomor laporan LP/B/776/V/2024/SPKT/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung tertanggal 28 Mei 2024 dikatakan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terlapor berinisial AY.

Ahmad mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Sabtu (25/5/2024) berawal saat korban sedang mandi kemudian didatangi oleh seniornya yang membawa selang sepanjang 1,5 meter.

"Kemudian terlapor ini langsung menyabetkan selang tersebut sebanyak 15 kali sehingga membuat tubuh anak saya mengalami sejumlah luka," ujar Ahmad, Kamis (30/5).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074//viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186283//penganiayaan-4VLl_large.jpg
Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421//penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184385//viral-SyGB_large.jpg
Abraham Ngamuk hingga Aniaya Pacar karena Ajakan Love Scamming di Aplikasi Kencan Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326//abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183768//viral-jOQm_large.jpg
Polisi Tangkap Penganiaya Wanita Cantik  karena Tolak Berbuat Kriminal, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement