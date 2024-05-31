Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ngeri, Harimau Sumatera Terekam CCTV Masuk Halaman Masjid

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |12:28 WIB
<i>Ngeri</i>, Harimau Sumatera Terekam CCTV Masuk Halaman Masjid
Harimau sumatera terekam CCTV. (Foto: Ist/CCTV)
A
A
A

PADANG - Seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) terekam kamera CCTV di halaman Masjid H. Alius Lubuk Selasih, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Video harimau tersebut terekam sekira pukul 00.30 WIB, Kamis (30/5/2024) dan beredar di media sosial.

Video berdurasi sekira 2 menit 45 detik merekam kedatangan harimau yang empat berhenti dan seperti mencari mangsa, lalu bergerak maju. Gerak-gerik harimau tersebut sempat tak tertangkap kamera, namun beberapa detik kemudian lari ke hutan di tempat yang gelap.

Kepala Balai KSDA Sumatera Barat, Lugi Hartanto membenarkan kejadian tersebut. Bahkan satu minggu sebelum kejadian tersebut, timnya sudah mendeteksi keberadaan satwa yang dilindungi tersebut

“Tim kita di lapangan mendapat laporan pada Kamis, 30 Mei 2024 sekira pukul 02.00 dini hari. Tim melakukan upaya penggiringan satwa ke habitatnya yang berbatasan langsung dengan habitatnya di kawasan hutan," katanya.

Kata Lugi, kawasan itu memang habitatnya di daerah konservasi, jadi wajar dia sering keluar di daerah itu, namun yang terpenting kata Lugi, harus beradaptasi dengan harimau tersebut.

“Bahkan hewan itu sendiri takut dengan manusia, kalau dia bertemu pasti menghindar,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
