Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Viral Parkir Liar Sekitar JIS, Tarifnya Rp25 Ribu

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:05 WIB
4 Fakta Viral Parkir Liar Sekitar JIS, Tarifnya Rp25 Ribu
Ilustrasi (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Viral tarif parkir liar di luar kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS) Tanjung Priok Jakarta Utara yang dipatok minimal Rp25 ribu untuk kendaraan sepeda motor.

Berikut fakta-faktanya:

1. Tukang Parkir Muncul saat Ada Event

Kasi Operasional Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasi Ops LLAJ), Ikhwan Purnama menyebutkan juru parkir liar kerap muncul menawarkan jasa parkir di lokasi-lokasi parkiran nonresmi saat ada penyelenggaraan event di JIS.

"Setiap ada konser atau apa acara lain pasti seperti itu, ada warga sekitar yang ingin mencari untung," ujar Ikhwan, Jumat 31 Mei 2024.

2. Tarif Parkir Rp25 Ribu

Ikhwan menjelaskan, biasanya warga memberikan tarif parkir Rp25.000 setiap ada acara besar di Jakarta International Stadium.

Tak jarang apabila untuk penyelenggaraan event tertentu bahkan para juru parkir liar tersebut mematok tarif berkisar Rp30 hingga Rp50 ribu.

3. Parkir Liar Rawan

Ikhwan meminta kepada para pengunjung JIS untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan memarkirkan kendaraannya oleh juru parkir liar. Pasalnya, mereka tidak akan menunggu parkiran sampai selesai.

"Jadi, sangat rawan apabila para pengunjung JIS menaruh motornya di tempat parkir liar tersebut meski sudah membayar mahal," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Parkiran JIS JIS Parkir Liar viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186764/bencana_alam-pfY6_large.jpg
Viral Flyer PSI Gelar Fun Walk saat Bencana di Sumatera, Begini Faktanya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement