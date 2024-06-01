4 Fakta Viral Parkir Liar Sekitar JIS, Tarifnya Rp25 Ribu

JAKARTA - Viral tarif parkir liar di luar kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS) Tanjung Priok Jakarta Utara yang dipatok minimal Rp25 ribu untuk kendaraan sepeda motor.

Berikut fakta-faktanya:

1. Tukang Parkir Muncul saat Ada Event

Kasi Operasional Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasi Ops LLAJ), Ikhwan Purnama menyebutkan juru parkir liar kerap muncul menawarkan jasa parkir di lokasi-lokasi parkiran nonresmi saat ada penyelenggaraan event di JIS.

"Setiap ada konser atau apa acara lain pasti seperti itu, ada warga sekitar yang ingin mencari untung," ujar Ikhwan, Jumat 31 Mei 2024.

2. Tarif Parkir Rp25 Ribu

Ikhwan menjelaskan, biasanya warga memberikan tarif parkir Rp25.000 setiap ada acara besar di Jakarta International Stadium.

Tak jarang apabila untuk penyelenggaraan event tertentu bahkan para juru parkir liar tersebut mematok tarif berkisar Rp30 hingga Rp50 ribu.

3. Parkir Liar Rawan

Ikhwan meminta kepada para pengunjung JIS untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan memarkirkan kendaraannya oleh juru parkir liar. Pasalnya, mereka tidak akan menunggu parkiran sampai selesai.

"Jadi, sangat rawan apabila para pengunjung JIS menaruh motornya di tempat parkir liar tersebut meski sudah membayar mahal," kata dia.