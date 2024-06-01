Gempa M5,1 Guncang Daruba Malut Malam Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,1 mengguncang Daruba, Maluku Utara (Malut) pada hari ini, Sabtu (1/6/2024), malam ini.

Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:31 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.1, 01-Jun-2024 21:13:16WIB, Lok:2.41LU, 128.16BT (42 km BaratLaut DARUBA-MALUT), Kedlmn:117 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )