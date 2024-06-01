JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,2 mengguncang Ransiki, Manokwari Selatan, Papua Selatan, Sabtu (1/6/2024).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 18:01 WIB.
Getaran gempa dirasakan di Manokwari, Serui, hingga Biak.
"#Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 01-Jun-24 18:01:40 WIB, Lok:1.51 LS, 134.53 BT (Pusat gempa berada di laut 41 km Tenggara Ransiki), Kedlmn:11 Km Dirasakan (MMI) III Ransiki, III Manokwari, II Serui, II Biak #BMKG," tulis BMKG.
