Dua Ruko di Bengkalis Kebakaran, 4 Orang Dilaporkan Meninggal

Kebakaran dua ruko di Bengkalis, 4 orang dikabarkan meninggal dunia (Foto : iNews/Tangkapan Layar)

BENGKALIS - Sebanyak dua ruko dengan empat latai terbakar di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dalam kebakaran tersebut, empat orang dilaporkan meninggal dunia.

Selain itu, dua orang lainnya mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, Minggu (2/6/2024).

Kebakaran tersebut terekam dalam video amatir warga. Ruko berlantai empat tersebut berada di Pasar Kota Duri, kecamatan Batin Solopan, Bengkalis, Riau.

Dalam peristiwa kebakaraan itu, enam orang dalam satu kelurga terjebak di dalam ruko tersebut. Empat orang dilaporkan meninggal dunia, yang terdiri dari tiga dewasa dan satu anak-anak.

Sementara dua orang lainya selamat karena satu orang nekat melompat dari atas ruko dan satu lainnya diselamtakan oleh tim damkar.

BACA JUGA: Buronan Chaowalit Kabur dari Thailand ke Indonesia Naik Speedboat 17 Jam

Kedua korban yang selamat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan karena megalami luka bakar.

Pada saat terjadi peristiwa kebakaran, enam orang dalam satu keluarga tersebut terjebak di dalam ruko karena mereka masih tertidur.