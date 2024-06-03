Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Perang Gaza, Maladewa Larang Warga Israel Masuki Kepulauan di Samudra Hindia

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |05:44 WIB
Imbas Perang Gaza, Maladewa Larang Warga Israel Masuki Kepulauan di Samudra Hindia
Maladewa larang warga Israel masuki kepulauan di Samudera Hindia (Foto: AP)
A
A
A

MALADEWA - Pemerintah Maladewa mengumumkan akan melarang warga negara Israel memasuki kepulauan di Samudera Hindia. Larangan ini terkait dengan perang Israel yang terus berkobar di Gaza. Hal ini memicu peringatan dan kemarahan dari Kementerian Luar Negeri Israel bahwa warga negaranya harus menghindari negara tersebut.

Sekitar 11.000 orang Israel mengunjungi Maladewa pada tahun lalu, kurang dari 1% dari seluruh kedatangan wisatawan.

Lebih dari 36.000 orang telah terbunuh di Gaza sejak dimulainya konflik, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Perang dimulai pada bulan Oktober ketika orang-orang bersenjata Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 252 orang kembali ke Gaza.

Di Amerika Serikat (AS), Presiden Joe Biden menghadapi meningkatnya kritik dalam negeri mengenai tingkat dukungan AS terhadap Israel, serta seruan untuk berbuat lebih banyak guna mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk bernegosiasi.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pekan lalu, Biden mengatakan bahwa tahap kedua dari rencana tersebut akan mengembalikan semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria. Gencatan senjata kemudian akan menjadi penghentian permusuhan, secara permanen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
