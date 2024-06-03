Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Tugas Pesawat Luar Angkasa China yang Mendarat di Sisi Jauh Bulan, Kumpulkan 2 Kg Material Gunakan Bor dan Lengan Mekanis

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |08:06 WIB
Ini Tugas Pesawat Luar Angkasa China yang Mendarat di Sisi Jauh Bulan, Kumpulkan 2 Kg Material Gunakan Bor dan Lengan Mekanis
Tugas pesawat luar angkasa China yang berhasil mendarat di sisi jauh Bulan yakni mengumpulkan 2 kg material menggunakan bor dan lengan mekanis (Foto: AFP)
A
A
A

CHINA – Pesawat tanpa awak China telah berhasil mendarat di sisi jauh Bulan, tempat yang belum dijelajahi dan hampir tidak ada yang mencoba untuk pergi.

Badan Antariksa Nasional Tiongkok (CNSA) mengatakan misi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan sekitar 2 kg (4,4 pon) material menggunakan bor dan lengan mekanis.

Cekungan Kutub Selatan yakni Aitken, sebuah kawah tumbukan, adalah salah satu kawah terbesar yang diketahui di tata surya.

Profesor John Pernet-Fisher, pakar geologi bulan di Universitas Manchester, mengatakan dari sana, wahana tersebut dapat mengumpulkan material yang berasal dari dalam mantel bulan yaitu inti dalam Bulan.

Kutub Selatan Bulan adalah perbatasan berikutnya dalam misi ke Bulan dan negara-negara sangat tertarik untuk memahami wilayah tersebut karena kemungkinan besar wilayah tersebut memiliki es.

Akses terhadap air akan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan membangun pangkalan manusia di Bulan untuk penelitian ilmiah.

Jika misinya berhasil, pesawat itu akan kembali ke Bumi dengan membawa sampel berharga di dalam kapsul kembali khusus.

Bahan tersebut akan disimpan dalam kondisi khusus untuk menjaganya tetap murni.

Para ilmuwan di Tiongkok akan diberi kesempatan pertama untuk menganalisis batuan tersebut, dan nantinya para peneliti di seluruh dunia juga dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kesempatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546/viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163459/banjir-HwPF_large.jpg
Banjir Bandang Landa China, 8 Tewas dan 4 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/18/3160336/penyelam_china-PU6E_large.jpg
Ajaib! Terjebak 5 Hari 5 Malam di Gua Bawah Air, Penyelam China Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/18/3158673/biksu_shi_yongzin-oik1_large.jpg
Siapa Shi Yongxin? Kepala Kuil Shaolin Dicopot karena Skandal Perempuan dan Penggelapan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/18/3155278/huang_china-uTK5_large.jpg
Miris, Ibu Muda Jual 2 Anak Kandung demi Beli Baju Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/18/3142757/covid-sAYr_large.jpg
Infeksi Covid-19 Melonjak di China, Tembus 168.507 Kasus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement