Gempa M4,4 Guncang Lubuklinggau Sumsel

, Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |03:09 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,4 mengguncang Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Senin (3/6/2024).

Berdasar keterangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berada di kedalaman 200 kilometer.

"Lokasi 3.18LS, 102.92BT (14 km TimurLaut LUBUKLINGGAU-SUMSEL), Kedlmn:200 Km," tulis petugas BMKG di akun Twitternya seperti dikutip.

BMKG mengabarkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Angkasa Yudhistira)