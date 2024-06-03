Ada Ledakan Keras dari Pabrik Kimia di Cilegon, Warga Panik

CILEGON - Ledakan keras terjadi pada pabrik kimia, di Kota Cilegon, Banten, malam tadi.

Kerasnya ledakan membuat warga sekitar panik dan mendatangi pabrik guna mengetahui seberapa parah dampak dari ledakan tersebut. Warga pun kecewa karena tidak ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait adanya ledakan tersebut.

Selain warga, pihak kepolisian juga tampak hadir dan menanyakan hal tersebut kepada pihak perusahaan lantaran pabrik kimia tersebut memang sangat berdekatan dengan pemukiman warga.

"Kami sempat khawatir karena beredar kabar di sosial media ada yang melihat adanya kobaran api dari pabrik tersebut," ujar salah satu warga Muhammad Saiful Bahri, Minggu 2 Juni 2024

Para warga mendatangi pabrik kimia tersebut guna mengetahui sumber ledakan dan seberapa parah dampak yang ditimbulkannya. Namun saat warga datang hanya disambut oleh pihak keamanan dan mereka mengatakan jika tidak terjadi dampak negatif dari kejadian ledakan tersebut.

Sementara itu, pihak perusahaan mengakui adanya ledakan dari dalam pabrik. Hal tersebut merupakan kejadian biasa dan tidak berdampak bahaya apapun yang ditimbulkannya.