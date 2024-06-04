Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Minta Restu ke DPP, Wakil Ketua DPW Perindo DIY Siap Maju Pilkada Sleman 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |11:55 WIB
Minta Restu ke DPP, Wakil Ketua DPW Perindo DIY Siap Maju Pilkada Sleman 2024
Fourista bertemu Michael Sianipar. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Fourista Handayanto melangsungkan pertemuan dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Sianipar, Selasa (4/6/2024) pagi.

Pertemuan itu ditujukan Fourista untuk meminta restu ke Michael agar bisa maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2024. Sejatinya, ia hendak mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sleman.

 BACA JUGA:

"Saya hari ini datang ke Pak Michael untuk meminta restu dan dukungan karena saya masih terdaftar sebagai kader dari Partai Perindo," kata Fourista usai pertemuan dengan Michael di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Fourista pun menjelaskan alasan maju di Pilkada Sleman 2024 lantaran dirinya memiliki sejarah kuat dengan kota seribu camdi tersebut. Berbekal itu, ia ingin mengabdi di Kabupaten Sleman.

 BACA JUGA:

"Pertimbangan saya maju di Sleman karena saya memiliki histori yang cukup kuat dengan Kabupaten Sleman khususnya. Di mana saya saat kuliah, saya KKN di Sleman, sehingga sedikit banyak saya memiliki pengetahuan atau rasa ingin kembali ke Sleman," tutur Fourista.

"Saya ingin mengabdikan diri saya kepada Kabupaten Sleman dan masyarakat Sleman khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement