Minta Restu ke DPP, Wakil Ketua DPW Perindo DIY Siap Maju Pilkada Sleman 2024

JAKARTA - Wakil Ketua DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Fourista Handayanto melangsungkan pertemuan dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Sianipar, Selasa (4/6/2024) pagi.

Pertemuan itu ditujukan Fourista untuk meminta restu ke Michael agar bisa maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman 2024. Sejatinya, ia hendak mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Kabupaten Sleman.

BACA JUGA:

"Saya hari ini datang ke Pak Michael untuk meminta restu dan dukungan karena saya masih terdaftar sebagai kader dari Partai Perindo," kata Fourista usai pertemuan dengan Michael di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Fourista pun menjelaskan alasan maju di Pilkada Sleman 2024 lantaran dirinya memiliki sejarah kuat dengan kota seribu camdi tersebut. Berbekal itu, ia ingin mengabdi di Kabupaten Sleman.

BACA JUGA:

"Pertimbangan saya maju di Sleman karena saya memiliki histori yang cukup kuat dengan Kabupaten Sleman khususnya. Di mana saya saat kuliah, saya KKN di Sleman, sehingga sedikit banyak saya memiliki pengetahuan atau rasa ingin kembali ke Sleman," tutur Fourista.

"Saya ingin mengabdikan diri saya kepada Kabupaten Sleman dan masyarakat Sleman khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman," imbuhnya.