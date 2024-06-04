Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Turnamen Sepak Bola Usia Dini, Perindo Sulteng Cari Penerus Witan Sulaeman

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |10:55 WIB
Gelar Turnamen Sepak Bola Usia Dini, Perindo Sulteng Cari Penerus Witan Sulaeman
A
A
A

PALU - Yayasan Nosigalo Sahabat Abadi (NOSABI) menggelar turnamen sepak bola usia dini dengan kategori U-12, U-14, dan U-16. Ajang tersebut sekaligus untuk mencari talenta muda berbakat dari wilayah Sulawesi Tengah.

Ketua Yayasan Nosigalo Sahabat Abadi yang juga Ketua DPW Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng), Mahfud Masuara mengatakan, kejuaraan sepak bola usia dini ini melibatkan berbagai klub dari seluruh Sulawesi Tengah.

“Ajang ini juga menjadi wadah untuk mencari bibit-bibit baru yang bisa mengikuti jejak Witan Sulaeman, pemain tim nasional Indonesia yang telah bersinar di kancah internasional,” katanya, Senin (3/6/2024).

 BACA JUGA:

Mahfud berharap para peserta tetap semangat, baik yang berhasil meraih juara maupun yang belum.

"Berlatihlah dan berjuang untuk meraih mimpi. Dukungan orang tua menjadi salah satu semangat bagi atlet muda kita," ujar Mahfud Masuara.

Dia menambahkan, kejuaraan sepak bola usia dini akan rutin digelar agar lahir bibit muda berbakat. “Kegiatan ini akan terus berlangsung agar sekolah sepak bola dapat menyalurkan bakat atletnya dan membawa Sulawesi Tengah berprestasi di ajang nasional," katanya.

(Salman Mardira)

      
