Viral Bidan Cantik Jalan-Jalan Sambil Gendong Anak Kambing di Yogyakarta, Begini Faktanya

KULONPROGO - Video seorang perempuan cantik menggendong anak kambing untuk diajak jalan-jalan di Pantai Glagah, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta viral di media sosial. Dia memperlakukan kambing mirip anak manusia.

Perempuan ini diketahui bernama Irna Tri Wijayanti, yang sehari-hari bekerja sebagai bidan di salah satu rumah sakit di Kulonprogo. Warga Glagah, Temon, Kulonprogo ini memerlakukan anak kambingnya seperti anak.

“Ini baru berusia dua bulan. Namanya Momot Cemot,” kata Irna, Selasa (4/6/2024).

Menurutnya, apa yang dia lakukan diluar perkiraan. Awalnya dia hanya membuat konten untuk diunggah di media sosial saat menggendong anak kambing. Namun banyak netizen yang mengomentari videonya.

Irna mengaku senang untuk merawat Cemot. Anak kambing ini awalnya dari peternakan milik Heri Prayitno suaminya. Kebetulan di kandangnya ada beberapa kambing dan domba. Cemot merupakan hasil perkawin silang antara domba jenis Texel dan Gibas dengan bentuk bulu yang lembut.