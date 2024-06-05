Advertisement
HOME NEWS JABAR

Heboh, Penemuan Mayat di Bekas Vila Karangpapak Cisolok

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |17:23 WIB
Heboh, Penemuan Mayat di Bekas Vila Karangpapak Cisolok
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Warga di wilayah Karangpapak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, digemparkan oleh penemuan sesosok mayat di lantai bekas vila, Rabu (5/6/2024).

Mayat yang diduga berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, dengan beberapa bagian tubuhnya sudah mengalami kerusakan.

Penemuan ini pertama kali tersebar di media sosial melalui sebuah unggahan di Facebook oleh akun Subi Sopyan, yang menunjukkan foto mayat tanpa pakaian dengan posisi terlentang.

Informasinya, penemuan mayat tersebut terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Sebelumnya, seorang penduduk setempat yang sedang berjalan-jalan di area bekas vila tersebut melihat sesuatu yang mencurigakan di pojok bangunan. Setelah didekati, ternyata itu adalah sesosok mayat pria yang sudah tidak bernyawa.

"Katanya langsung dilaporkan ke polsek. Soalnya lokasi penemuan pun berdekatan dengan Polsek Cisolok," kata Rizky, salah seorang warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
