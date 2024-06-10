74 Warga Sukabumi Diduga Alami Keracunan Makanan Usai Santap Nasi Boks Hajatan

SUKABUMI - Sebanyak 74 warga Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap nasi boks yang dibagikan dalam hajatan pra nikah.

Para warga tersebut, mengalami sakit kepala, demam, mual, badan lemas, muntah dan diare, diduga keracunan makanan usai menyantap hidangan yang dibagikan keluarga hajat kepada warga untuk dibawa pulang.

Kapolsek Sagaranten Polres Sukabumi, Iptu Deni Miharja mengatakan, hingga Senin (10/6/2024) sekira pukul 17.15 WIB, jumlah keseluruhan korban yang dilakukan perawatan sebanyak 74 orang.

"Rawat inap di Puskesmas Sagaranten 38 pasien, RSUD Sagaranten 16 pasien dan yang sudah bisa observasi pulang ke rumah, sebanyak 20 pasien," ujar Deni kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Deni mengatakan, dari total 74 warga yang diduga alami keracunan makanan, yang masih dirawat inap hingga saat ini masih tersisa sebanyak 54 pasien yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit.

"Terjadinya peningkatan jumlah korban yang diduga keracunan makanan tersebut, kemungkinan dampak dari makanan yang dibagikan dalam acara pra pernikahan saudara Dadih," jelas Deni.