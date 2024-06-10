Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

74 Warga Sukabumi Diduga Alami Keracunan Makanan Usai Santap Nasi Boks Hajatan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 10 Juni 2024 |23:17 WIB
74 Warga Sukabumi Diduga Alami Keracunan Makanan Usai Santap Nasi Boks Hajatan
Warga Sukabumi keracunan makanan (foto: MPI/Dharmawan)
A
A
A

SUKABUMI - Sebanyak 74 warga Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap nasi boks yang dibagikan dalam hajatan pra nikah.

Para warga tersebut, mengalami sakit kepala, demam, mual, badan lemas, muntah dan diare, diduga keracunan makanan usai menyantap hidangan yang dibagikan keluarga hajat kepada warga untuk dibawa pulang.

Kapolsek Sagaranten Polres Sukabumi, Iptu Deni Miharja mengatakan, hingga Senin (10/6/2024) sekira pukul 17.15 WIB, jumlah keseluruhan korban yang dilakukan perawatan sebanyak 74 orang.

"Rawat inap di Puskesmas Sagaranten 38 pasien, RSUD Sagaranten 16 pasien dan yang sudah bisa observasi pulang ke rumah, sebanyak 20 pasien," ujar Deni kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Deni mengatakan, dari total 74 warga yang diduga alami keracunan makanan, yang masih dirawat inap hingga saat ini masih tersisa sebanyak 54 pasien yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit.

"Terjadinya peningkatan jumlah korban yang diduga keracunan makanan tersebut, kemungkinan dampak dari makanan yang dibagikan dalam acara pra pernikahan saudara Dadih," jelas Deni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/25/3185437//viral-a0xh_large.jpg
Viral Turis Meninggal di Hostel karena Keracunan dan Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181081//jamur-NZ4o_large.jpg
Heboh Wanita Keracunan Jamur Enoki, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173144//makan_bergizi_gratis-4Pju_large.jpg
BGN: Korban Keracunan MBG Tanggung Jawab Pemerintah, Tak Perlu Bayar Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement