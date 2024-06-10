Karyawan di Medan Meninggal Usai Tertimpa Truk Kontainer

Mobil tertimpa truk kontainer di Medan, satu orang tewas (Foto : iNews/Yudha B)

MEDAN - Seorang karyawan PT KIM meninggal usai tertimpa truk kontainer di bundaran kawasan industri modern Medan, Sumatera Utara, Senin (10/6/2024) sore.

Diduga kecelakaan terjadi akibat truk kontainer yang dikenderai sopir mengalami rem blong dan menimpa korban yang berada di dalam mobil sedan.

Warga dan pengguna jalan yang berada di Jalan Pulau Batam, Bundaran Kawasan Industri Modern Medan, pun digegerkan dengan kecelakaan yang melibatkan truk kontainer dengan mobil sedan.

Menurut keterangan warga, truk kontainer bermuatan gula datang dari jembatan tol menuju kawasan industri modern Medan.

Diduga, truk mengalami rem blong hingga menabrak bundaran. Nahas, mobil sedan yang di kenderai Suhartono (50) seorang karyawan PT KIM yang baru saja pulang kerja, tertimpa muatan kontainer dan terjepit hingga meninggal dunia.

Petugas PT KIM yang mengetahui kejadian tersebut, langsung mengerahkan alat berat dan mengevakuasi korban yang tertimpa kontainer bermuatan gula itu.