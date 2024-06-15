Lusa, Presiden Jokowi Dijadwalkan Shalat Idul Adha di Masjid Agung Jateng

SEMARANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melaksanakan Shalat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.

Jokowi akan salat di sana, Senin (17/6/2024) pukul 06.30 WIB, ditemani Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Rombongan direncanakan tiba di Kota Semarang petang sehari sebelumnya dan menginap di Kota Semarang.

Di MAJT, Jokowi akan menyerahkan sapi hewan kurban kepada panitia kurban setempat. Jokowi memang beberapa kali berkurban di sana, namun baru kali ini melaksanakan Salat Iduladha di masjid ikon kebanggaan Kota Semarang dan Jateng itu.

“Berdasar informasi rapat koordinasi dengan Wali Kota, Pak Jokowi dijadwalkan Salat Id (Iduladha) di MAJT Semarang,” kata Humas MAJT Beni Arif Hidayat kepada wartawan.

Sementara itu, pada informasi yang diterima wartawan, kunjungan kerja Jokowi di Jateng tak hanya di MAJT. Di antaranya akan meninjau tempat pompa air di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas pada Selasa 18 Juni 2024, dilanjutkan menuju posyandu tak jauh dari lokasi itu.

Menggunakan helikopter, nantinya Presiden dan rombongan juga akan ke Terminal Kota Tegal untuk peresmian Terminal Penumpang Tipe A secara simbolis bersamaan juga meresmikan Terminal Kebumen. Di Tegal rombongan juga dijadwalkan menuju salah satu Yayasan Yatim Piatu di sana.