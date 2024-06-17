Tabrakan Kereta Barang dan Penumpang Tewaskan 8 Orang, 60 Korban Luka-Luka

NEW DELHI - Delapan orang tewas dan sekira 60 lainnya luka-luka dalam kecelakaan kereta api di negara bagian Benggala Barat, India timur.

Kecelakaan terjadi saat kereta barang menabrak kereta penumpang yang tidak bergerak, Kanchenjungha Express, di kawasan New Jalpaiguri pada Senin, (17/6/2024) pagi. Visual dramatis dari lokasi kecelakaan memperlihatkan satu gerbong kereta ekspres melayang di udara.

Pihak berwenang mengatakan "kesalahan manusia" mungkin menjadi penyebab kecelakaan itu dan penyelidikan mendalam akan dilakukan.

India memiliki salah satu jaringan kereta api terbesar di dunia dengan jutaan penumpang yang menggunakannya setiap hari, namun banyak infrastruktur kereta api yang perlu ditingkatkan atau ditingkatkan.

Para pejabat mengatakan ambulans dan tim bencana dikirim ke lokasi kecelakaan untuk upaya penyelamatan segera setelah kecelakaan terjadi pada pukul 08:55 waktu setempat.

Korban tewas termasuk pengemudi dan asisten pengemudi kereta barang serta penjaga Kanchenjungha Express.

“Operasi penyelamatan telah selesai,” kata Jaya Varma Sinha, CEO Dewan Kereta Api, pada konferensi pers, sebagaimana dilansir BBC.

Korban luka, katanya, sedang dirawat di sebuah perguruan tinggi kedokteran di kota Siliguri. Prioritas pertama kami adalah agar mereka mendapatkan bantuan medis terbaik.