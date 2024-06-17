Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tabrakan Kereta Barang dan Penumpang Tewaskan 8 Orang, 60 Korban Luka-Luka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |19:10 WIB
Tabrakan Kereta Barang dan Penumpang Tewaskan 8 Orang, 60 Korban Luka-Luka
Foto: Reuters.
A
A
A

NEW DELHI - Delapan orang tewas dan sekira 60 lainnya luka-luka dalam kecelakaan kereta api di negara bagian Benggala Barat, India timur.

Kecelakaan terjadi saat kereta barang menabrak kereta penumpang yang tidak bergerak, Kanchenjungha Express, di kawasan New Jalpaiguri pada Senin, (17/6/2024) pagi. Visual dramatis dari lokasi kecelakaan memperlihatkan satu gerbong kereta ekspres melayang di udara.

Pihak berwenang mengatakan "kesalahan manusia" mungkin menjadi penyebab kecelakaan itu dan penyelidikan mendalam akan dilakukan.

India memiliki salah satu jaringan kereta api terbesar di dunia dengan jutaan penumpang yang menggunakannya setiap hari, namun banyak infrastruktur kereta api yang perlu ditingkatkan atau ditingkatkan.

Para pejabat mengatakan ambulans dan tim bencana dikirim ke lokasi kecelakaan untuk upaya penyelamatan segera setelah kecelakaan terjadi pada pukul 08:55 waktu setempat.

Korban tewas termasuk pengemudi dan asisten pengemudi kereta barang serta penjaga Kanchenjungha Express.

“Operasi penyelamatan telah selesai,” kata Jaya Varma Sinha, CEO Dewan Kereta Api, pada konferensi pers, sebagaimana dilansir BBC.

Korban luka, katanya, sedang dirawat di sebuah perguruan tinggi kedokteran di kota Siliguri. Prioritas pertama kami adalah agar mereka mendapatkan bantuan medis terbaik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement