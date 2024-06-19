Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hizbullah Rilis Video Rekaman Pesawat Pengintainya Tunjukkan Lokasi-Lokasi Israel, Termasuk Pelabuhan Laut dan Udara

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |05:52 WIB
Hizbullah Rilis Video Rekaman Pesawat Pengintainya Tunjukkan Lokasi-Lokasi Israel, Termasuk Pelabuhan Laut dan Udara
Hizbullah tunjukkan video rekaman berdurasi 9 menit dari pesawat pengintainya di lokas-lokasi Israel (Foto: Reuters)
LEBANON - Hizbullah menerbitkan video berdurasi 9 menit 31 detik yang menurut mereka merupakan rekaman yang dikumpulkan dari pesawat pengintainya di lokasi-lokasi di Israel, termasuk pelabuhan laut dan udara kota Haifa. Haifa berjarak 27 km (17 mil) dari perbatasan Lebanon.

Wali Kota Haifa Yona Yahav mengatakan video Hizbullah adalah teror psikologis terhadap penduduk Haifa dan wilayah utara.

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz pada Selasa (18/6/2024) memperingatkan bahwa keputusan perang habis-habisan dengan Hizbullah akan segera diambil, bahkan ketika Amerika Serikat (AS) berusaha mencegah eskalasi apa pun.

Katz mengatakan dalam postingan X bahwa setelah adanya ancaman dari Sayyed Hassan Nasrallah, ketua kelompok tersebut, untuk merusak pelabuhan Haifa yang dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok dan India, pihaknya semakin dekat dengan momen untuk memutuskan perubahan peraturan pertandingan melawan Hizbullah dan Lebanon.

Sementara itu, utusan AS Amos Hochstein dikirim ke Lebanon untuk mencoba meredakan ketegangan menyusul peningkatan tembakan lintas batas di sepanjang perbatasan selatan Lebanon yang meningkat ke Hizbullah yang mengisyaratkan mereka dapat menyerang Haifa, kota terbesar ketiga Israel.

Hochstein, utusan khusus untuk Presiden AS Joe Biden, mengatakan dia telah dikirim ke Lebanon segera setelah perjalanan singkat ke Israel karena situasinya serius.

Hochstein mendesak Hamas untuk menerima proposal gencatan senjata di Gaza yang didukung AS, yang menurutnya juga memberikan kesempatan untuk mengakhiri konflik di Garis Biru, merujuk pada garis demarkasi antara Lebanon dan Israel yang merupakan bagian dari perbatasan internasional yang diperdebatkan.

Halaman:
1 2
      
