Gelar Karpet Maret, Putin Tiba di Korea Utara Disambut Hangat Kim Jong Un

Putin tiba di Korea Utara disambut hangat Kim Jong Un (Foto: Reuters)

PYONGYANG - Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Korea Utara disambut karpet merah pada Selasa (18/6/2024) malam di awal kunjungan pertamanya ke negara totaliter tersebut dalam 24 tahun.

Putin ditemui di landasan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diapit oleh pengawal kehormatan militer. Keduanya berbicara dengan penuh semangat selama beberapa menit.

Kedua pemimpin terakhir kali bertemu pada bulan September di kosmodrom Vostochny di timur jauh Rusia, namun ini adalah perjalanan pertama Putin ke Pyongyang sejak tahun 2000.

Hubungan antara kedua negara paria ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

Korea Utara membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi luar angkasa setelah kegagalannya baru-baru ini dalam menempatkan satelit mata-mata kedua ke orbit serta makanan, bahan bakar, dan mata uang asing.

Rusia terus menghadapi kekurangan senjata dalam perang di Ukraina.

Kremlin menggambarkan perjalanan tersebut sebagai kunjungan kenegaraan persahabatan. Media Rusia melaporkan bahwa Putin dan Kim mungkin menandatangani perjanjian kemitraan, termasuk mengenai masalah keamanan, dan akan memberikan pernyataan bersama kepada media.

Sebuah parade di alun-alun Kim Il Sung sudah dinantikan. Putin juga diperkirakan akan menonton konser dan mengunjungi Gereja Ortodoks Tritunggal Pemberi Kehidupan di Pyongyang, satu-satunya gereja ortodoks di Korea Utara.

Menjelang kedatangannya, Putin memuji Kim karena dengan tegas mendukung perang Moskow di Ukraina.