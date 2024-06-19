Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terbang ke Korea Utara, Putin Bersumpah Dukung Kim Jong Un Lawan AS

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |07:01 WIB
Terbang ke Korea Utara, Putin Bersumpah Dukung Kim Jong Un Lawan AS
Terbang ke Korut, Putin bersumpah dukung Kim Jong un lawan AS (Foto: Reuters)
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Korea Utara pada Rabu (19/6/2024) untuk kunjungan pertamanya dalam 24 tahun. Dalam kunjungannya ini, Putin berjanji untuk memperdalam hubungan perdagangan dan keamanan dengan negara tertutup yang memiliki senjata nuklir dan mendukungnya melawan Amerika Serikat (AS).

Media pemerintah Rusia mengatakan pesawat Putin mendarat di Pyongyang sekitar pukul 02.45 setelah singgah di timur jauh Rusia.

AS dan sekutu-sekutunya di Asia sedang mencoba memperkirakan seberapa jauh Rusia akan mendukung pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang negaranya merupakan satu-satunya negara yang melakukan uji coba senjata nuklir pada abad ke-21.

Sebagai isyarat bahwa Rusia, anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memegang hak veto, sedang mengkaji ulang seluruh pendekatannya terhadap Korea Utara, Putin memuji Pyongyang sebelum kedatangannya karena menolak apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan, dan ancaman ekonomi AS.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh media pemerintah Korea Utara, Putin memuji "Kamerad" Kim, dan berjanji untuk bersama-sama menolak isolasi pembatasan sepihak yang tidak sah, untuk mengembangkan perdagangan dan memperkuat keamanan di seluruh Eurasia.

“Washington, yang menolak melaksanakan perjanjian yang telah dicapai sebelumnya, terus mengajukan tuntutan baru yang semakin ketat dan jelas tidak dapat diterima,” kata Putin dalam artikel tersebut, yang dicetak di halaman depan Rodong Sinmun Korea Utara, corong Partai Pekerja yang berkuasa.

“Rusia selalu mendukung dan akan terus mendukung DPRK dan rakyat Korea yang heroik dalam menentang musuh yang berbahaya, berbahaya, dan agresif,” lanjutnya, dikutip Reuters.

Halaman:
1 2
      
