Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Belanda Mark Rutte Digadang-gadang Calon Terkuat Gantikan Stoltenberg Sebagai Pimpinan NATO

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |12:14 WIB
PM Belanda Mark Rutte Digadang-gadang Calon Terkuat Gantikan Stoltenberg Sebagai Pimpinan NATO
PM Belanda Mark Rutte akan gantikan Stoltenberg sebagai Pimpinan NATO (Foto: Reuters)
A
A
A

BELANDA - Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, sekutu setia Kyiv dan pengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin, menjadi calon terkuat untuk menggantikan Jens Stoltenberg sebagai pimpinan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Hal ini terungkap menurut laporan stasiun televisi nasional Belanda NOS pada Selasa (18/6/2024), setelah Hungaria dan Slovakia mendukungnya.

Berbicara pada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Washington, Stoltenberg tidak membenarkan atau membantah laporan media tersebut.

"Dengan pengumuman Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, saya pikir sudah jelas bahwa kita hampir mencapai kesimpulan untuk memilih sekretaris jenderal berikutnya, dan saya pikir itu adalah kabar baik," katanya kepada wartawan, sambil memuji Rutte, dikutip Reuters.

"Saya pikir Mark adalah kandidat yang sangat kuat. Dia memiliki banyak pengalaman sebagai perdana menteri. Dia adalah teman dekat dan kolega, dan oleh karena itu saya sangat yakin bahwa aliansi akan segera memutuskan pengganti saya," lanjutnya.

“Dan itu akan baik bagi kita semua, bagi NATO dan juga bagi saya,” tambahnya.

Sekretaris jenderal NATO berikutnya akan menghadapi tantangan untuk mempertahankan dukungan sekutu terhadap perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia, sekaligus menjaga eskalasi apa pun yang dapat menarik aliansi militer tersebut langsung ke dalam perang dengan Moskow.

Dalam dua tahun sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran, Rutte telah menjadi salah satu kekuatan pendorong di belakang dukungan militer Eropa terhadap Ukraina, berulang kali menekankan apa yang dikatakannya sebagai kebutuhan mutlak kekalahan Rusia di medan perang untuk menjamin perdamaian di Eropa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036706/sekjen-nato-eropa-harus-siap-hadapi-perang-ukraina-selama-1-dekade-0XiXrrtqyT.jpg
Sekjen NATO: Eropa Harus Siap Hadapi Perang Ukraina Selama 1 Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033533/pm-inggris-desak-sekutu-nato-tambah-belanja-pertahanan-lindungi-nilai-nilai-aliansi-di-era-baru-dan-berbahaya-RuFUdIHnrm.jpg
PM Inggris Desak Sekutu NATO Tambah Belanja Pertahanan, Lindungi Nilai-Nilai Aliansi di Era Baru dan Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033264/china-marah-tuding-deklarasi-nato-bias-dan-tebarkan-perselisihan-eC7YM8vgKJ.jpg
China Marah, Tuding Deklarasi NATO Bias dan Tebarkan Perselisihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/18/3032849/nato-umumkan-pangkalan-pertahanan-rudal-balistik-as-di-polandia-siap-digunakan-untuk-misi-KA2WGkagBx.jpg
NATO Umumkan Pangkalan Pertahanan Rudal Balistik AS di Polandia Siap Digunakan untuk Misi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032328/pidato-di-depan-ktt-nato-joe-biden-tegaskan-ukraina-akan-hentikan-putin-OsJCERrKpI.jpg
Pidato di Depan KTT NATO, Joe Biden Tegaskan Ukraina Akan Hentikan Putin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031491/nato-butuhkan-35-50-brigade-tambahan-dari-mana-saja-personilnya-ND3w4fa9sq.jpg
NATO Butuhkan 35 - 50 Brigade Tambahan, Dari Mana Saja Personilnya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement