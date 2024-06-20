Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin dan Kim Jong Un Tanda Tangani Sejumlah Perjanjian yang Berpotensi Picu Korsel Marah

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |05:45 WIB
Putin dan Kim Jong Un Tanda Tangani Sejumlah Perjanjian yang Berpotensi Picu Korsel Marah
Putin dan Kim Jong Un tanda tangani sejumlah perjanjian berpotensi picu Korsel marah (Foto: AP)
A
A
A

PYONGYANG - Perjanjian yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) tersebut kemungkinan besar akan membuat marah Seoul, yang sebelum pertemuan tersebut telah memperingatkan Rusia agar tidak melampaui batas tertentu.

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan (Korsel) Chang Ho-jin mengatakan kepada rekannya dari Rusia bahwa Moskow harus mempertimbangkan mana di antara Korea Utara dan Korea Selatan yang lebih penting bagi mereka, setelah Rusia mengakhiri perangnya dengan Ukraina.

Rachel Lee, peneliti senior di program Korea di lembaga think tank Stimson Center, mengatakan perjanjian semacam itu akan memiliki implikasi signifikan bagi kawasan dan dunia.

“Selain kemungkinan intervensi Rusia dalam konflik baru antara kedua Korea, jika Korea Utara terus memasok senjata ke Rusia, dan Rusia memberikan teknologi militer canggih kepada Korea Utara, kita dapat menghadapi masalah proliferasi [senjata] global yang lebih besar,” terangnya, dikutip BBC.

Chad O’Carroll, pakar Korea Utara dari NK News, mengatakan di X, sebelumnya Twitter, bahwa klausul tersebut dapat membuka pintu bagi kerja sama terkait konflik, termasuk kemungkinan tentara Korea Utara membantu Rusia di Ukraina.

Seperti diketahui kunjungan Putin dimulai dengan kedatangannya lebih lambat dari perkiraan di Pyongyang dan mendarat sekitar pukul 03.00 waktu setempat (18:00 GMT). Begitu dia turun dari pesawat, Kim menyambutnya penuh hangat dengan gelaran karpet merah.

Kim memeluk Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya di Bandara Pyongyang pada Rabu (18/6/2024). Kedua pemimpin ini berbagi pemikiran terdalam mereka dan sepakat untuk mengembangkan hubungan negara mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement